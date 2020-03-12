Мамин не исключает введения запрета на гаджеты в школах Казахстана

Ранее запрет на смартфоны действовал в госучреждениях республики.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин не исключает введение запрета на смартфоны и иные гаджеты в школах Казахстана, передает «Курсив».

«Проработка вопроса о возможности введения запрета на использование в организациях образования различных гаджетов показала, что на сегодняшний день правовые условия для реализации подобной меры на практике уже существуют, в восьми регионах используются обычные кнопочные телефоны», — говорится в ответе премьер-министра на депутатский запрос.

Соответствующий запрос в начале февраля этого года был озвучен депутатом фракции партии Nur Otan Майрой Айсиной, которая заявила, что растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники ведет к изменениям, схожими с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадией деменции. Депутат мажилиса напомнила, что в Германии и во Франции во избежание подобной деградации учащихся введен запрет на использование гаджетов в учебных заведениях. И предложила ввести аналогичный запрет, одновременно предложив правительству обеспечить максимальную безопасность детей в интернете и фильтрацию информации, которую они там черпают.

В свою очередь глава кабмина в своем ответе отметил, что по действующему законодательству введение запрета на использование смартфонов обучающимися и их родителями в общеобразовательных школах планируется урегулировать в рамках нормативных правовых актов, регулирующих внутренний порядок учебного заведения (устава, правил внутреннего распорядка организации образования и договора оказания образовательных услуг).