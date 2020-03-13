Число активных доменов в зоне UZ выросло на 9 тысяч

И увеличилось количество киберугроз.

Число активных доменных имен в зоне UZ за 2019 год выросло с 65 до 74 тыс. Об этом сообщило государственное унитарное предприятие «Центр кибербезопасности» Узбекистана. ЦК занимается работой по выявлению и предупреждению киберугроз в РУз. По сообщению организации, вместе с развитием информационных технологий наблюдается увеличение количества инцидентов, связанных с информационной безопасностью. За прошлый год в зоне UZ выявлено 132 тыс. угрозы кибербезопасности и 816 уязвимостей, передает «Курсив».

Согласно отчету центра, обнаруженные уязвимости могли привести к утечке персональных данных более 2 млн граждан Узбекистана. Начальник отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности ЦК Уктам Сабиров сообщил, что у центра налажена работа с провайдерами: «После получения от нас сигнала они сами связываются с владельцами скомпрометированных веб-сайтов. В случае если оповещения игнорируются, сайт может быть заблокирован».