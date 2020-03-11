В Нур-Султане можно оформить школьную транспортную карту онлайн
Уведомление о готовности придет на электронную почту в течение пяти рабочих дней.
В Нур-Султане именную школьную транспортную карту с 7 марта можно будет оформить онлайн на сайте Transcard.kz, передает «Литер».
Для ее получения детям от 7 до 15 лет необходимо:
— Свидетельство о рождении с номером ИИН;
— Справка с места учебы;
— Фото 3*4 (на белом фоне).
Детям 16-17 лет:
— Удостоверение личности;
— Справка с места учебы;
— Фото 3*4 (на белом фоне).
На сайте можно оплатить стоимость выпуска транспортной карты — 400 тенге. Уведомление о готовности карты придет на электронную почту в течение пяти рабочих дней.
Забрать именную транспортную карту можно в Центральной кассе по адресу ул. Кошкарбаева, 50/1. При себе необходимо иметь удостоверение личности одного из родителей (опекунов). Дети с 16 лет могут забрать карту самостоятельно.