В Нур-Султане можно оформить школьную транспортную карту онлайн

Уведомление о готовности придет на электронную почту в течение пяти рабочих дней.

В Нур-Султане именную школьную транспортную карту с 7 марта можно будет оформить онлайн на сайте Transcard.kz, передает «Литер».

Для ее получения детям от 7 до 15 лет необходимо:

— Свидетельство о рождении с номером ИИН;

— Справка с места учебы;

— Фото 3*4 (на белом фоне).

Детям 16-17 лет:

— Удостоверение личности;

— Справка с места учебы;

— Фото 3*4 (на белом фоне).

На сайте можно оплатить стоимость выпуска транспортной карты — 400 тенге. Уведомление о готовности карты придет на электронную почту в течение пяти рабочих дней.

Забрать именную транспортную карту можно в Центральной кассе по адресу ул. Кошкарбаева, 50/1. При себе необходимо иметь удостоверение личности одного из родителей (опекунов). Дети с 16 лет могут забрать карту самостоятельно.