ABRIS стал дистрибьютором Poly и Dassault Systemes

О новых вендорах в портфеле дистрибьютора было объявлено на партнерской конференции Recharge IT.

27 февраля компания ABRIS провела партнерскую конференцию Recharge IT, которая предоставила партнерам ABRIS отличную возможность узнать о новых решениях вендоров, разобраться в продуктовом наполнении, а также задать насущные вопросы менеджерам департаментов по направлениям сетей, IT, ЦОД, видеонаблюдения и т. д.

Важной новостью стала информация о новинках в портфеле дистрибутора — решениях компании Poly, которая была образована в прошлом году путем объединения Polycom и Plantronics, а также решения Solid Works от Dassault Systemes.

«Мы проводим мультивендорное мероприятие с пятью партнерами с мировым именем. Это Dell EMC, Axis, Macroscop, компания Dassault Systemes и компания Poly. Основная цель — рассказать о новых продуктах, о новых направлениях для нас. Ранее мы не занимались таким брендом, как Polycom, соответственно, это анонс для наших партнеров. Не было у нас и бренда Solid Works», — отметил Дмитрий Грейвуль, директор ABRIS Distribution Kazakhstan.

Предлагая продукты Poly и Solid Works, представители дистрибутора видят в них большой потенциал. Так, например, решение Solid Works является самым популярным в сегменте трехмерного проектирования как в мире, так и в Казахстане. Сферы применения Solid Works различны — это расчеты, дизайн и проектирование, инновационные разработки, стартапы, робототехника, промышленность, 3D-печать и т. д., — то есть, оно охватывает весь цикл от проектирования до производства.

«Мы будем стараться очень активно продвигать Solid Works, тем более, что этот софт есть у всех инженеров, которые так или иначе работают с производством в Казахстане. Единственное, что большинство использует, нелегальные версии продукта. И основная наша задача — показать преимущества лицензий, помочь компаниям перейти на официальный софт. Это позволит избежать рисков безопасности, получать постоянные обновления, иметь инженерную поддержку со стороны вендора. И в целом, это должно лучше сказаться на производительности», — добавил Дмитрий Грейвуль.

«Мы очень рады, что с этого года ABRIS стал нашим дистрибьютором в восьми странах СНГ. У нас очень активный рост в странах СНГ, мы выросли по Solid Works в пять раз за последние три года, и в том числе — в странах, в которых нас будет теперь представлять ABRIS», — заявил Азамат Каданов, директор по развитию бизнеса и развитию партнерского канала Solid Works в СНГ.

Что касается Poly, то компания предоставляет аудио- и видео-решения для создания умных рабочих пространств. Сегодня в портфеле Poly — семейство проводных гарнитур Blackwire, шифрованные dect-телефоны Savi family, профессиональные гарнитуры EncorePro, спикерфоны Calisto, конференц-телефоны, видео-решения и кодеки для конференц-комнат различных масштабов, видеобандлы для малых переговорных Polycom Trio, а также USB-камеры и различные переходники. Кроме того, в этом году выходит на рынок новая линейка телефонов (CCX) для Microsoft Teams.

Сегодня сложились определенные тенденции — люди, как правило, не хотят тратить время и деньги на командировки. Использование систем видеоконференцсвязи помогает комфортно вести бизнес — эти решения позволяют в режиме присутствия проводить встречи, семинары и т. д. То же касается и линеек гарнитур — в зависимости от функционала они могут удовлетворить запросы практически всех сегментов бизнеса. «Используя наши решения, вам не придется краснеть перед заказчиками. Надеемся, что у нас получится „раскачать“ рынок и дать заказчикам возможность использовать это интересное оборудование. Люди стали больше общаться, им нужен простой и эффективный доступ к технологиям. Решения Poly охватывают деятельность всего предприятия, подходят для любых рабочих пространств», — рассказал Марат Царбаев, менеджер по работе со стратегическими клиентами Poly.

Как отметили представители ABRIS, основная задача по бренду Poly — это максимальный охват рынка. Дистрибьютор намерен обеспечить склад демо-оборудованием, которое партнеры смогут брать на тесты, а также создать постоянный сток часто используемых решений.

Большой интерес у присутствующих вызвала презентация Axis Communications. Думан Дуйсенбаев, аккаунт-менеджер компании, рассказал о широких возможностях камер Axis. Сегодня Axis — это компания со штатом более 3600 человек и присутствием более чем в 50 странах мира. Компания была основана в 1984 году в Швеции, сейчас входит в Canon Group. Общая сумма продаж Axis в 2018 году составила 1,2 млрд долларов. «В любой момент времени вы можете зайти на сайт Axis, и найдете там что-то, чего еще нет в мире. Это наша стратегия — развивать инновации. Разработчики занимают 40% нашего штата. Сегодня камера видеонаблюдения — это уже полноценное устройство с хорошим вычислительным ресурсом», — отметил Думан Дуйсенбаев.

В линейке Axis — камеры Fixed bullet, Fixed box, Fixed dome, специальные камеры для уникальных сценариев, PTZ-камеры, включая настольные варианты, панорамные и модульные камеры, взрывозащищенные модели, а также кодеры для подключения аналоговых камер, системы для контроля доступа, сетевые аудио-системы (внешние и внутренние громкоговорители). Среди интересных решений — поворотная камера с инфракрасной подсветкой, которая умеет «смотреть» на 20 градусов выше горизонта и стряхивать с себя капли воды, мультисенсорные камеры с обзором на 180 градусов, стационарная камера с пятикратным зумом, которая умеет определять номер транспортного средства, движущегося на скорости до 200 км/ч, камеры для промышленных объектов с тепловизором. Помимо этого, в линейке Axis присутствуют сервера с предустановленным софтом и базовым функционалом (сервера Dell). Важно отметить, что по контракту с Dell заявлено о реагировании в течение 4 часов (в рабочий день) в случае технических проблем с серверами. А сервисная поддержка Axis работает 24 часа в сутки.

Подробнее об оборудовании Dell (серверах, СХД, ПК, а также инструментах и приложениях Dell EMC) в ходе конференции рассказал Сергей Шатохин, системный инженер компании. Его выступление было посвящено портфолио продуктов для построения современных центров обработки данных. Причем спикер презентовал как традиционный подход построения ИТ-инфраструктуры с использованием серверных решений и систем хранения данных, так и новое видение — с внедрением гиперконвергентных и облачных технологий. Особое внимание было уделено вариантам развертывания ИТ-проектов на базе гиперконвергентного оборудования Dell Technologies VxRail, XC series, Azure Stack HCI и программных продуктов лидеров рынка виртуализации и гиперконвергенции — VMware, Nutanix, Microsoft. Также не остались без внимания и последние новинки компании в сегменте систем хранения данных (Unity XT) и резервного копирования (PowerProtect DD).

Тему видеонаблюдения продолжил Юрий Захаров, менеджер Macroscop по странам СНГ. Компания Macroscop является российским разработчиком и предоставляет программное обеспечение для IP-камер, решения для видеоаналитики, а также сетевые видеорегистраторы. Вендор готов предоставить заказчикам более 20 интеллектуальных модулей, среди которых распознавание лиц, распознавание дыма и огня, подсчет людей, межкамерный трекинг, интерактивный поиск. Под управлением ПО Macroscop в Казахстане работает уже довольно большое количество объектов, а также реализованы такие крупные инфраструктурные проекты, как Безопасный город в Нур-Султане.

«Сегодня Казахстан стремится осуществить „цифровую революцию“. Эти посылы идут сверху — как можно быстрее оцифровать города, сделать их безопасными, сделать инфраструктурную среду более доступной. Соответственно, в ближайшее время будут активно развиваться такие технологии как распознавание лиц, распознавание номеров в рамках безопасного города. Возможно, в ближайшем будущем КСК будут использовать системы интеллектуального видео-анализа. Наши решения позволяют предотвратить какие-то противоправные действия, минимизировать риски за счет систем распознавания лиц», — рассказал Юрий Захаров.

Macroscop поставила перед собой задачу реализовать порядка пяти крупных проектов в РК. Это могут быть безопасные города, решения для банковского сектора, проекты в ритейле. «Мы хотим заявить о себе в Казахстане на таких масштабных проектах, в том числе», — подытожил представитель Macroscop.

Как отметили участники партнерской конференции, она получилась весьма насыщенной в информационном плане, спикеры предоставили массу полезной и нужной информации.