В Узбекистане запустили оплату по QR-коду

Сервисом уже пользуются более чем в трех тысяч торговых точек.

В Узбекистане запустили платежный сервис QR-online, который позволяет оплатить товары и услуги путем сканирования цифрового кода. Сервис мгновенных платежей запущен совместно с местными коммерческими банками. За расчеты между пользователями и торговыми точками отвечает клиринговая система ЦБ, передает «Курсив».

Для использования QR-online торгово-сервисные предприятия через свои банки регистрируют QR-код, по которому клиенты осуществляют оплату в мобильном приложении. Предприниматели могут отслеживать поступление средств в онлайн-режиме на канале @onlineqrbot в Теlegram, через банковский персональный кабинет или путем SMS-оповещения.

В Центробанке ожидают, что новая услуга будет востребована курьерскими компаниями при доставке товаров. Сервис был запущен в тестовом режиме еще в прошлом году, а сейчас им пользуются более трех тыс. торговых точек.