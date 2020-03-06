В Узбекистане введут дистанционное обучение в вузах

По результатам эксперимента до 1 января 2021 года правительство РУз внесет предложения по внедрению этой формы обучения в систему высшего образования.

Количество бюджетных мест в вузах Узбекистана будет увеличено в два раза. Вдвое сократится число предметов, не связанных со специальностью. Это предусмотрено госпрограммой на 2020 год. Предполагается также внедрение дистанционного обучения студентов. Со следующего учебного года такая форма в порядке эксперимента будет действовать в трех вузах столицы, передает «Курсив».

По результатам эксперимента до 1 января 2021 года правительство РУз внесет предложения по внедрению этой формы обучения в систему высшего образования. Остальные новшества планируется поэтапно реализовать с 2020/2021 учебного года.

Напомним — госпрограмма Узбекистана на 2020 год подписана президентом 2 марта. С 11 по 20 февраля проект документа проходил общественное обсуждение. Он собрал 273 комментария от организаций и граждан страны.