Яндекс в Узбекистане пожаловался на Google

Компанию обвинили в нечестной конкуренции.

Яндекс в Узбекистане пожаловался на компанию Google, которая якобы ограничивает производителей гаджетов в выборе приложений, предустановленных на новых устройствах на базе Android. IT-компания обратилась в Антимонопольный комитет РУз. В самом Яндексе назвали такую практику «недобросовестной». Антимонопольный комитет проверит вопрос соблюдения конкуренции, передает «Курсив».

Это не первый случай жалоб на Google. В 2015 году по тем же причинам Яндекс просил проверить американскую компанию на нарушение антимонопольного законодательства РФ. В итоге Google обязали разослать пользователям Android сообщения о возможности использования других поисковых систем и оштрафовали на 438 млн рублей (6,6 млн долларов). Похожее дело рассматривалось в Турции.