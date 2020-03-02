Студенты из Кыргызстана предложили нестандартную идею для развития платформы Cisco WebEx

28-29 февраля в Университете имени Сулеймана Демиреля прошел первый хакатон от компании Cisco в Казахстане, в котором команда студентов из Бишкека получила награду за самую креативную идею.

Формат хакатонов позволяет в короткое время находить решения для актуальных проблем в IT и максимально быстро усваивать новый материал. В этом убедились организаторы и участники хакатона, посвященного решениям Cisco — Cisco NetAcad Hackathon. Хакатон состоял из двух треков: IoT Track и Software Track. В рамках трека Software перед командами стояла задача написать чат-бот для платформы Cisco WebEx — облачного сервиса для проведения корпоративных видео конференций.

Команда из Кыргызстана, которая выступала под названием Green Light, разработала проект EQ-бота, способного определять психическое состояние сотрудника и отправлять уведомления в службу HR. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, более 350 тысяч человек в мире страдают от депрессии и других видов психических расстройств. Депрессия является одной из главных причин неявки на работу и потери трудоспособности. Суть идеи команды Green Light в «умном» чат-боте, интегрированном в камеру Cisco WebEx. Решение позволяет считывать эмоции человека при видеозвонке и проводить анализ эмоционального состояния по выражению лица и мимике.

«50% людей, страдающих депрессией, не обращаются за помощью, а еще больший процент даже не знает, что имеет такой диагноз. Реализация идеи EQ-бота поможет вовремя определить психические проблемы человека, чтобы он мог обратиться за квалифицированной помощью», — рассказали представители команды во время презентации своей идеи.

Спонсором поездки кыргызстанской команды, в которую вошли студенты ведущих ВУЗов страны, выступил Учебный центр Green Light. Это образовательный центр, расположенный в г. Бишкек, который наряду с курсами собственной разработки предлагает курсы по маршрутизации и коммутации, дизайну, курсы для операторов связи, специальные тренинги в сфере голосовых технологий, ИТ-безопасности, беспроводных и оптических технологий, а также систем хранения данных.