Telegram-бот по защите прав потребителей запущен в Казахстане

@kzpp_bot будет способствовать обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами, работами и услугами, а также поспособствует добросовестному ведению бизнеса.

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК запустил пилотный проект Telegram-бот по вопросам защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ведомства. Бот может принимать и обрабатывать обращения; разъяснять нормы закона по защите прав потребителей; выдавать информацию о региональных департаментах комитета и общественных объединениях; ознакомить с базой часто-задаваемых вопросов и ответов; отправлять важную информацию.

«Ежедневно совершая покупки в точках продаж или онлайн, а также пользуясь любыми услугами, мы часто не задумываемся, что в момент приобретения тех или иных товаров и услуг становимся одной из сторон сделок купли-продажи. Бот поможет отстаивать потребительские права и интересы на случай непредвиденных споров с продавцом товаров или услугодателем. Потребитель имеет значительный арсенал возможностей для того, чтобы реализовать законные права и интересы, и все они собраны в одном месте в Telegram боте», — отметили в ведомстве.

Теперь, столкнувшись с проблемой или спором, потребителю достаточно зайти в Telegram и найти @kzpp_bot, который поможет получить необходимую информацию или подать обращение в компетентный орган. Для удобства в подаче и обработке обращений пользователь может выбрать один из разделов: ЖКХ, торговля, бытовое обслуживание, общественное питание, финансовые, образовательные, медицинские услуги, электронная торговля, услуги связи, туристские и другое. Также при подаче можно выбрать регион, к которому относится суть обращения, а бот в зависимости от региона направит обращение назначенному оператору.

«Бот работает 24/7 и вы можете в любой момент отправить обращение по „горячим следам“, прикрепив фото, видео или ссылку к обращению для конкретизации и предметного рассмотрения. Этот инструмент способствует обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами) и способствует добросовестному ведению бизнеса. Если у вас возник вопрос „Что мне делать в данной ситуации, как потребителю?“, заходите в бот, и он прояснит ситуацию», — добавили в Комитете по защите прав потребителей.