Глава государства принял Аскара Жумагалиева

Руководитель профильного ведомства рассказал о ходе цифровизации и ситуации в сфере информационной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Президент Казахстана был проинформирован о работе по автоматизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы, человеческого капитала и цифровизации отраслей экономики.

Министр сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что до конца текущего года все населенные пункты, где проживает 250 и более человек, будут обеспечены мобильным высокоскоростным интернетом. Руководитель профильного ведомства также рассказал о ходе цифровизации городов и ситуации в сфере информационной безопасности. В завершение встречи Президент дал Аскару Жумагалиеву ряд поручений.