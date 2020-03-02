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Глава государства принял Аскара Жумагалиева

Руководитель профильного ведомства рассказал о ходе цифровизации и ситуации в сфере информационной безопасности.

2 марта 2020 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Как сообщает пресс-служба Акорды, Президент Казахстана был проинформирован о работе по автоматизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы, человеческого капитала и цифровизации отраслей экономики.

Глава государства принял Аскара Жумагалиева

Министр сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что до конца текущего года все населенные пункты, где проживает 250 и более человек, будут обеспечены мобильным высокоскоростным интернетом. Руководитель профильного ведомства также рассказал о ходе цифровизации городов и ситуации в сфере информационной безопасности. В завершение встречи Президент дал Аскару Жумагалиеву ряд поручений.