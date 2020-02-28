В РК протестировали систему маркировки товаров

В этом году планируется завершить несколько пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров.

Руслан Енсебаев, вице-министр Министерства финансов РК, рассказал о проведении экспериментальной демонстрации информационной системы «Маркировка и прослеживаемость товаров». Тестирование прошло в одной из торговых точек столичного ТРЦ «Хан Шатыр».

«Как вы знаете, в целях снижения уровня теневой экономики в нашей стране выстраивается национальная система прослеживаемости товаров. Это комплекс информационных систем, направленных на обеспечение документальной и физической прослеживаемости. Если такие системы, как „Астана-1“, „ЭСФ“ обеспечивают документальную прослеживаемость, то „Маркировка и прослеживаемость товаров“ — физическую и документальную. Маркировка — это специальная зашифрованная метка на товаре, которая содержит информацию о производителе, серийный номер и код защиты от взлома в виде DataMatrix-кода», — пояснил Руслан Енсебаев.

С прошлого года в Казахстане реализуются пилоты по маркировке алкогольной (с июня 2019 года) и табачной (с октября 2019 года) продукции. Срок завершения пилота по маркировке алкогольной продукции запланирован на 31 мая 2020 года, а по табаку — 31 марта 2020 года.

Участники демонстрации ознакомились с предварительными результатами пилотного проекта и проследили движение товара на примере табачной продукции по всей товарной цепочке, в которую входят производители, дистрибьюторы, супермаркеты и даже магазины у дома.

Спикер подчеркнул, что в первую очередь маркировка — это знак качества для покупателя. Наличие такого кода гарантирует, что товар выпущен настоящим производителем, а не сделан на подпольной фабрике. В качестве сравнения он привел пример с бумажными акцизными марками, которые не дают такой гарантии и не защищают от подделок.

«Для бизнеса маркировка — это возможность проведения аналитики для дальнейшего развития, так как в электронной системе товар можно отследить по маркировке: где он находится, куда едет, какой партнер принял, в каком магазине выставлен и когда был продан. Маркировка даст достоверные цифры об остатках в магазинах и на складах — так можно строить реальные планы продаж. Так сокращается доля контрафакта и повышается конкурентоспособность легальных производителей», — рассказал вице-министр.

Однако пока речь не идет о вводе системы в промышленную эксплуатацию. Для начала необходимо проанализировать и оценить оснащенность торговых точек, вплоть до мелких магазинов. Кроме того, обязательная маркировка предполагает наличие 2D-сканера, считывающего DataMatrix-код. Этот сканер может быть как в виде отдельного инструмента, так и в виде приложения. Отметим, что система разработана единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком».