Назначен новый зампред Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

Им стал Олжас Алибеков.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Адилович Алибеков назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Олжас Алибеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил в 2007 году Казахско-Британский Технический Университет по специальности «Программирование и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей», в 2010 году — Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2007 году инженером по автоматизации в ТОО «СЕЕ Автоматика». В 2010 году начал работать менеджером управления стратегического анализа центрального аппарата АО «КазахЭнергоЭкспертиза», позже был переведен на должность директора департамента энергосбережения и энергоэффективности. В 2014–2017 гг. — руководитель Управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК. С 2017 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения».