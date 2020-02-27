Жалобы и обращения по ОСМС будут принимать через мобильное приложение

Фонд социального медстрахования запустил мобильное приложение Qoldau 24/7.

Как сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, с момента запуска ОСМС в единый контакт-центр по номеру 1406 уже поступило свыше 40 тыс звонков. Больше всего обращений — от жителей Нур-Султана, Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области. Только 3% из них составляют жалобы. Теперь казахстанцы смогут оставлять свои предложения, обращения и жалобы по вопросам работы ОСМС в мобильном приложении Qoldau 24/7, передает Елорда Инфо.

«Фонд социального медицинского страхования предусматривает различные каналы обратной связи. И теперь пациенты могут оставить жалобу, воспользовавшись новым мобильным приложением Qoldau-24/7. Все жалобы обрабатываются и вносятся в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Далее, при необходимости, обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки», — пояснили в Фонде социального медицинского страхования.

Вместе с тем, пациенты могут обращаться и в кабинеты приема граждан, организованные в каждом региональном филиале Фонда.