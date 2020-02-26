Киберщит будет использовать казахстанские разработки

Со временем должна пройти процедура импортозамещения.

В программе «Киберщит Казахстана» планируется использовать казахстанские решения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на пресс-конференции в Astana hub, передает Kazpravda.kz.

«Кадрового потенциала в нашей стране достаточно, у нас много талантливой молодежи. Astana hub — это кузница молодых кадров. Это те ребята, которые здесь проходят акселерацию, и которые потом будут принимать участие в реализации программы „Киберщит Казахстана“ . С финансовой точки зрения государство сделало все необходимое — первоначально заложено 28 миллиардов тенге на реализацию этой программы. Конечно, стартовать сразу с казахстанскими решениями мы не можем, как вы понимаете, Казахстан был к этому не готов», — сказал спикер.

Он отметил, что одна из особенностей программы заключается в том, что со временем должна пройти процедура импортозамещения, и те продукты иностранного производства, которые сейчас используются, будут заменены на отечественные. Подписание договора между компанией T& T Security и мировым лидером в сфере кибербезопасности Trend Micro Incorporated направлено как раз на это.

«У нас также есть и другие решения, которым сейчас наше министерство активно помогает. К примеру, есть Реестр доверенной продукции — это механизм, с помощью которого государство дает возможность отечественным компаниям быть в более привилегированном положении по отношению к зарубежным аналогам. Реестр обязывает все государственные органы и квазигосударственный сектор покупать продукцию именно из этого реестра», — продолжил Абдикаликов.

По его словам, реестр — один из механизмов государственной поддержки.

«Мы полагаем, что с течением времени будем часто участвовать в таких мероприятиях, когда мировые лидеры будут обращаться к отечественным разработчикам, потому что у наших ребят очень много интересных идей. И в конечном итоге Казахстан будет защищен Киберщитом собственного производства», — заключил он.