Узбекистан разместит у себя сервера Google, Facebook и Yandex

В сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов.

Узбекистан проведет переговоры с Google, Facebook и Yandex по размещению их серверов на территории страны. По мнению первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, это позволит повысить скорость доступа в интернет для пользователей, передает Repost.uz.

Сообщается, что в сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов. Это поспособствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения и других видов контента, предоставляемых от данных сервисов.

Напомним, ранее бывший региональный директор по Узбекистану Евгений Лукьянчиков прокомментировал на своей странице Facebook ситуацию о внедрении так называемого «налога на Google». По его мнению, в отличие от многих областей развития Узбекистана, в цифровой экономике происходит последовательный «digital-суицид» из-за блокировки WhatsApp и Skype в 2017-м, блокировки YouTube и Facebook в прошлом году, а также налога на Google в этом году.