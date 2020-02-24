Виртуальный ведущий впервые вышел в эфир казахстанского телеканала

Он заменит живого человека.

На телеканале Atameken Business одну из новостных программ начал вести виртуальный диктор. Голограмма «i-Sanj», созданная по образу актера Санжара Мади, ежедневно будет вести блок экономических новостей, передает Strategy2050.kz.

Созданию цифрового ведущего предшествовала большая подготовительная работа отечественных разработчиков совместно с командой медиахолдинга. Перед стартом проекта генеральный директор телеканала Канат Сахария отметил, что появление виртуального ведущего в кадре — это реальность сегодняшнего дня.

«Практически ежедневно мы становимся свидетелями того, как новые технологические решения приходят на смену отработавшим идеям. Инновации в медицине, информационных технологиях, финансовой сфере стали неотъемлемой частью жизни. Телевидение не является исключением. Для того чтобы „прощупать“ сегмент и понять готовность зрителей к восприятию виртуальных дикторов, мы пошли на данный эксперимент. С одной стороны для нас это имиджевый проект — в мире по пальцам можно пересчитать подобные программы, где заменены живые ведущие. С другой стороны — это возможность „провести разведку боем“ и понять запросы современной зрительской аудитории», — резюмировал глава медиахолдинга.

Виртуальный ведущий i-Sanj, вышел в эфир на телеканале Atameken Business 19 февраля. Ежедневно он будет вести сегмент новостей Bloomberg в эфире программы «Дневной формат».