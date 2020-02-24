«Казахтелеком» запустил новый тариф Gamer

В целях поддержки и развития киберспорта в стране оператор представил уникальный тарифный план для игровых клубов.

«Казахтелеком» — первая компания в Казахстане, которая предоставляет уникальный канал доступа к сети интернет с разделением пропускной способности порта на две составляющие: приоритезированный доступ исключительно к игровым серверам самых популярных компьютерных онлайн-игр на скорости до 1 Гбит/с и общий доступ к на интернет-ресурсы на скорости до 100 Мбит/с.

По словам директора по развитию продуктов Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Леонида Муравьева, в Казахстане наблюдается повышенный интерес к киберспорту и видеоиграм.

«Мировая аудитория зрителей киберспортивных трансляций выросла почти на 50% за минувший год и достигла одного миллиарда человек. В нашей стране количество тех, кто проявляет интерес к киберспорту, возросло до двух миллионов. Проанализировав статистику, мы приняли решение предложить казахстанским игровым клубам уникальное решение Gamer, тем более, что вся необходимая инфраструктура для реализации данной задачи у „Казахтелекома“ имеется», — отметил Леонид Муравьев.

Предложение Gamer позволит игровым клубам эффективно выстроить работу, предоставляя своим клиентам высокоскоростной интернет в зависимости от их предпочтений. Кроме того, одним из преимуществ станет возможность сокращения затрат на дополнительное дорогостоящее оборудование, подключение высокоскоростных тарифных планов, позволяющих получать только равномерно распределенный общий доступ к ресурсам сети интернет и искать наилучшие отклики с зарубежных серверов.

По словам Директора по развитию Казахстанской федерации киберспорта Бауыржана Садиева, повышение качества и доступности интернета послужит катализатором для роста игровой индустрии.

«Главная особенность киберспорта — его доступность. Возраст, пол, место проживания не имеют значения. Главное — навыки игры и желание развиваться. Поэтому у киберспорта очень много сторонников, которые зачастую собираются в компьютерных клубах. Я бы сказал, это такой центр притяжения, где встречаются молодые люди, которые интересуются новыми технологиями, киберспортом, приходят поиграть и повысить свой уровень мастерства в онлайн-играх. Как и в любом виде спорта, здесь есть свои факторы успеха. Один из них — качественное соединение. Без серьезного провайдера, который обеспечит широкий и надежный канал, невозможны победы», — подчеркнул Бауыржан Садиев.

Киберспорт в Казахстане начал активно развиваться с 2018 года, после его официального признания видом спорта в РК. За два года Федерация киберспорта провела семь крупных мероприятий с участием более чем 3 тыс. киберспортсменов. А трансляции с этих мероприятий суммарно посмотрело более миллиона человек во всем мире.