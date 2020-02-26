Recharge IT: в Алматы прошел воркшоп по ИБ

Направление информационной безопасности в Казахстане находится в тренде и вызывает большой интерес.

14 февраля в Алматы системный интегратор Green Light провел воркшоп Recharge IT, на котором специалисты по информационной безопасности банков, телеком-операторов и бизнес-структур прослушали авторские презентации. Прошли также и практические учения.

«Мы уже во всех аспектах жизни используем цифровые технологии. Вопросы цифровизации сегодня стоят очень серьезно не только на уровне бизнеса, но и государства. Отсюда и важность темы информационной безопасности. Киберперступники не спят, каждый день происходят атаки, инциденты. Необходимо защищать персональные данные, финансовую информацию. Цель сегодняшнего мероприятия — показать существующие риски, а также возможные методы и инструменты борьбы с ними, пути реагирования. Понятно, что наши слушатели — это уже специалисты с опытом. Тем не менее, постоянно появляются новые решения и методики, о которых мы и хотели рассказать», — отметил Талгат Абдулаев, генеральный директор Green Light Kazakhstan.

Green Light — это классический системный интегратор, присутствующий на рынке с 2013 года. Компания начинала свою деятельность в Кыргызстане, а сегодня имеет офисы в трех странах Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан). Офис Green Light в Казахстане появился в конце 2018 года. Ключевые направления работы компании — информационная безопасность, ЦОД, корпоративные сети передачи данных, collaboration. У компании также есть собственный учебный центр.

Как отмечают представители Green Light, вопросы информационной безопасности в Казахстане вызывают большой интерес.

«Я уверен, что в ближайшие годы это направление будет развиваться по всему миру. Часто мы наблюдаем случаи, когда организации не знают, что их взломали, и киберпреступники находятся „внутри“ на протяжении длительного времени. Поэтому информационная безопасность так важна сегодня. Такова картина не только в Казахстане — проблема глобальна», — добавил Талгат Абдулаев.

Воркшоп прошел в два этапа. Первая половина дня была посвящена теоретической части, в рамках которой выступили спикеры IBM, Cisco Security, Green Light, USAID и «Оптима Банк». Они осветили темы защиты от внешних угроз, межсетевых экранов, защиту оборудования от вредоносного ПО, мониторинг и визуализацию DNS-трафика, а также представили решения IBM и Cisco для задач ИБ. Вторая половина дня прошла в формате командно-штабных учений, где участники на реальных кейсах разобрали инциденты ИБ.

«Мы все понимаем важность развития сферы информационной безопасности. РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК, со своей стороны, готова поддержать инициативы и оказать содействие для развития безопасного киберпространства Республики Казахстан. С момента создания программы Киберщит, а это с 2017 года по сегодняшний день, показатели эффективности программы на лицо. Так, если в период 2017-2018 г. в Глобальном индексе кибербезопасности Казахстан занимал 82 место, то в 2018-2019 г. - на 40 месте. Я уверен, что это только начало, и совместно мы сможем добиться большего», - заявил Медет Искаков, руководитель Службы реагирования на компьютерные инциденты «KZ CERT» РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК.

Интересно, что защита сегмента Интернета вещей (новый большой пласт рынка ИБ, уже набирающий популярность в мире), в Казахстане пока не так актуальна. Несмотря на то, что в РК много говорят об Умных городах, в реальных условиях не так много кейсов по построению систем IoT и их защите.

«Интернет вещей громко о себе заявил и очень активно двигается в развитых странах. У нас же он только набирает обороты. Думаю, что у нас есть еще пара лет до масштабного проявления этой тенденции», — считает глава Green Light Kazakhstan.

РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК выступила официальным партнером мероприятия.