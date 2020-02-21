Сбои в работе интернета прокомментировали в цифровом ведомстве Казахстана

Министерство цифрового развития не блокировало соцсети в Казахстане в минувшие выходные, заявил вице-министр Дарын Туяков.

В министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана не поступало предписания для блокировки интернета и иных средств связи, сообщил вице-министр ведомства Дарын Туяков. Вице-министр ведомства, курирующего вопросы связи на территории республики, прокомментировал сбои в доступе к интернету, которые наблюдались 15–16 февраля, передает Sputnik.

По словам Туякова, в случае появления информации о возможной угрозе террористического характера правоохранительные органы могут обращаться с предписанием в министерство для блокировки конкретных ресурсов. Но в данном случае таких документов ведомство не получало.

«У нас есть комитет телекоммуникаций, который, когда вносятся подобные предписания, реагирует в соответствии с законом о СМИ. Комитет принимает решения о блокировании и так далее. Такого рода предписаний в адрес нашего министерства 15–16 февраля не поступало. Мы такое решение не принимаем, мы реагируем, когда к нам поступает заявка», — рассказал Дарын Туяков в кулуарах коллегии министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

На вопрос о том, почувствовал ли он лично проблемы со связью, вице-министр ответил, что в это время находился в командировке в Москве. О проблемах, на которые жаловались казахстанцы, узнал из социальных сетей.

«Думаю, что нам нужно какое-то время, чтобы разобраться, в чем была причина», — сказал Туяков.

Напомним, в период 15–16 февраля казахстанцы массово жаловались на работу мобильной и интернет-связей. Кроме того, по всей республике пользователи отмечали плохую работу мессенджеров, видеохостинга Youtube и других сервисов Google. О том, что стало причиной блокировки соцсетей, до сих пор неизвестно. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находясь с рабочей поездкой в Германии, поручил восстановить работу информационных ресурсов.