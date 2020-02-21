Расследование некоторых уголовных дел будет проходить в электронном формате

Формирование систем электронного сопровождения уголовного процесса позволит обеспечить оптимизацию досудебного производства, оперативный надзор и контроль.

В Казахстане запустили пилотный проект по электронному вводу отдельных процессуальных решений при расследовании уголовных дел в бумажном формате, передает Zakon.kz.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК и Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК подписали совместный приказ «О реализации пилотного проекта по электронному вводу отдельных процессуальных решений при расследовании уголовных дел в бумажном формате» (основные акты прокурорского надзора и процессуальные решения следователей Комитета).

«Для обеспечения надежной правовой среды и неукоснительной защиты прав граждан, интересов бизнеса и государства требуется целостная, глобальная цифровизация деятельности органов государственного управления. Правоохранительная система страны также не осталась в стороне от этих процессов. В соответствие с государственной программой „Цифровой Казахстан“ Генеральной прокуратурой внедряется электронный формат расследования уголовных дел», — сообщили в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК.

Как отмечается, реализация проекта будет способствовать усилению ведомственного контроля за процессуальными решениями, внедрению цифровых технологий в уголовное судопроизводство, повышению его прозрачности, а также сокращению документооборота. Также формирование систем электронного сопровождения уголовного процесса позволит обеспечить оптимизацию досудебного производства, оперативный надзор и контроль.