В KazTransCom сменился председатель правления

На эту должность избран Абай Аманов.

АО «KazTransCom», акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о том, что решением совета директоров от 07 февраля 2020 года были внесены изменения в состав правления. Из него исключены председатель Хан Андрей Васильевич и член правления Алибаева Айсулу Адильевна.

С учетом внесенных изменений правление АО «KazTransCom» состоит из двух человек: Аманов Абай Бакдавлетович избран председателем, а Жаныкулов Чингис Еркинбекович — членом правления.