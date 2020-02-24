Узбекистан выделит 180 млн долларов на создание дата-центров

Планируется привлечь кредитные средства The Japan Bank for International Cooperation.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана планирует привлечь 180 млн долларов на создание дата-центров. Предполагается, что это будут кредитные средства Японского банка международного сотрудничества (JBIC, The Japan Bank for International Cooperation), передает CentralAsia.

Привлеченные средства также пойдут на реализацию проектов по созданию центров хранения и обработки данных, расширению международных центров пакетной коммутации, расширению телекоммуникационной транспортной сети и сети передачи данных, а также модернизацию радиосетей.