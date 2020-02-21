Граждане Узбекистана, находящиеся за границей, могут встать на консульский учет онлайн

На сайте также предоставляется услуга оформления заграничного паспорта.

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, находящиеся за границей, могут встать на постоянный или временный консульский учет в дипломатических представительствах и консульских учреждениях страны за рубежом дистанционно, посредством интерактивной консульской услуги на веб-портале Consulate.mfa.uz. Новый порядок был введен 10 февраля этого года, при этом, в систему помещаются отсканированные в формате PDF копии документов, которые необходимы для консульской регистрации, передает CentralAsia.

В момент подачи документов консульское должностное лицо направляет соответствующее уведомление о получении консульской регистрации на электронный адрес лиц, зарегистрированных через портал. На сайте также предоставляется онлайн-услуга оформления заграничного паспорта, сертификата для возвращения в Узбекистан, свидетельство о рождении или смерти, документов о выходе из гражданства.