Astana Hub начинает прием заявок на новый поток акселерационной программы

Акселератор — это интенсивная трехмесячная программа развития технологических стартапов.

Astana Hub объявляет прием заявок на седьмой поток бесплатной акселерационной программы, в котором стартапы пройдут образовательные тренинги от международных экспертов и индивидуальные консультации с отраслевыми специалистами. Предусмотрена программа наставничества, а также инвестиционные сессии с бизнес-ангелами и фондами, которые приведут к кратному росту стартап-проектов.

Технопарк Astana Hub проводит акселерационную программу бесплатно и «прокачивает» стартаперов и опытных предпринимателей из Казахстана и других стран. Так как Astana Hub является международным центром, то акселерацию могут пройти не только стартапы из Казахстана, но и из зарубежных стран.

Помимо образовательных мероприятий Astana Hub создает условия для активного развития казахстанских технологических стартапов в виде предоставления профессионального нетворкинга, бесплатного офисного пространства, а также особого налогового и визового режима для официально зарегистрировавшихся участников Технопарка.

Участников ждет:

— 200+ часов образовательных тренингов от международных экспертов

— 240+ часов индивидуальных консультаций с отраслевыми специалистами

— Программа наставничества, с личным трекером на проект

— Доступ в коворкинг и проживание

— Доступ к 17 R& D лабораториям

— Инвестиционные сессии с бизнес-ангелами и фондами

— PR продвижение проекта в медиа сфере

— Доступ к корпорациям и госорганам

«Программа акселерации — это самый эффективный инструмент работы со стартапами. В мире пока ничего принципиально иного не придумали. По итогам программы проект может привлечь инвестиции. Но основное в акселерации даже не инвестиции, а знания и навыки работы, которые получает основатель стартапа и команда», — отметил менеджер Департамента программ Astana Hub Айвар Курманов.

По итогам акселерационной программы пройдет DemoDay, где лучшие стартапы представят свои проекты перед потенциальными инвесторами. Главная задача выпускников — заинтересовать потенциальных инвесторов и привлечь инвестиции в развитие проекта.

Для того чтобы подать заявку на программу, необходимо наличие масштабируемого продукта или идеи, проект на стадии MVP, не менее двух ключевых участников команды и полная вовлеченность основателей (без дополнительной и параллельной деятельности). Заявки принимаются до 2 марта 2020 года.

Программу акселерации в Astana Hub уже прошли 138 стартапов. Это проекты в области e-commerce, образования, здравоохранения, автоматизации бизнес-процессов.