Движение общественного транспорта Алматы можно отследить на Яндекс.Картах

Горожанам больше нет необходимости ждать автобус на остановке в плохую погоду — можно подойти к его прибытию.

Яндекс.Карты теперь будут показывать движение городских автобусов и троллейбусов в Алматы. Оцифрованы все городские маршруты — 127 автобусов и 8 троллейбусов. В приложении они отмечены специальными значками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где едет транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он подъедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно. При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех номеров транспорта, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до точки в другом конце города.

Для того чтобы следить за движением автобусов, достаточно включить отображение транспорта — это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении. Веб-версия Yandex.kz/maps поддерживает казахский язык, он переключается в правом нижнем углу.

«Яндекс в Казахстане активно развивается. Алматы — уже третий город, в котором мы запустили отображение транспорта в реальном времени. Нам важно, чтобы жителям самого большого города Казахстана было удобно пользоваться транспортом в Яндекс.Картах. В этом нам помогают ТОО „Решения для бизнеса“, TOO „Транспортный холдинг города Алматы“ и „Устойчивый транспорт города Алматы“ — они предоставляют данные о движении автобусов и троллейбусов», — рассказал Артем Борисов, региональный директор Яндекса в Казахстане.

Помимо Алматы Яндекс.Карты показывают движение транспорта в Нур-Султане и Шымкенте. По всему миру таких городов больше 90 — в России, Беларуси, Узбекистане и других странах.