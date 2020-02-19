Сименс и правительство РК подписали меморандум о взаимопонимании

Партнеры заинтересованы в развитии технологического сотрудничества по цифровизации ключевых отраслей промышленности.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Касым-Жомарт Токаев встретился с исполнительным директором компании «Siemens AG» Джо Кэзером. Они обсудили перспективы укрепления инвестиционного сотрудничества Казахстана с компанией «Сименс». Особый акцент в ходе беседы был сделан на вопросах цифровизации.

Во время встречи была отмечена важная роль меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Казахстана и компанией «Сименс». Меморандум является основой и «дорожной картой» будущего сотрудничества. Документ подписан Романом Скляром, заместителем премьер-министра РК и Александром Либеровым, президентом «Сименс» в России и Центральной Азии. Правительство Казахстана и «Сименс» договорились сотрудничать в таких сферах как цифровизация и автоматизация промышленного сектора, интеллектуальная передача и распределение электроэнергии и устойчивое производство энергии.

Партнеры заинтересованы в развитии технологического сотрудничества по цифровизации ключевых отраслей промышленности и наращивании локального опыта в сфере технологий для цифрового производства, включая такие новые методы как аддитивное производство. В документе определен механизм участия Сторон в пилотных проектах «Цифровое производство» с формированием рабочих групп, куда войдут специалисты «Сименс», университеты и стартапы. Предполагается также создание лабораторий для университетов по технологиям автоматизации на базе оборудования «Сименс».

В области интеллектуальной передачи и распределения электроэнергии будет разработана «дорожная карта» развития энергетики в Казахстане с применением передовых технологий и оборудования, включая подход с использованием цифровых интеллектуальных энергосетей, современные решения для передачи электроэнергии (например, с помощью постоянного тока высокого напряжения). Также предлагается создание цифрового двойника для энергосетей Нур-Султана и ряда других крупных городов Казахстана, что в последующем поможет избежать отключений электроэнергии и повысить надежность электроснабжения.

В сфере энергетики предлагается рассмотреть переход от традиционных паросиловых установок, работающих на газовом топливе, к комбинированному циклу для увеличения производительности и экономии топлива. Предполагается обсуждение новых проектов газовых электростанций, ветроэнергетики, стратегического партнерства по газотурбинным и компрессорным установкам.

«Мы придаем большое значение развитию бизнеса в Казахстане, где компания работает по всем традиционным направлениям своей деятельности. Надеемся, что сотрудничество в обозначенных областях будет успешным и окажет положительное влияние на экономику страны. Большое внимание в меморандуме уделяется развитию локальных компетенций, включая обучение специалистов работе с современными технологиями компании, что в свою очередь является залогом применения инновационных решений в промышленности и на производствах Казахстана», — подчеркнул Александр Либеров.