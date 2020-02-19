Telia продала свой последний актив в СНГ

Компания продала за 31,5 млн долларов молдавского сотового оператора Moldcell.

Шведская Telia сообщила о продаже молдавского сотового Moldcell. Сумма сделки составила 31,5 млн долларов, в ходе ее было продано 100% акций оператора. Покупателем выступила компания CG Cell Technologies, принадлежащая непальской CG Corp Global (Chaudhry Group). Группа работает в различных областях, включая финансовые сервисы, потребительские товары, образование, гостиничный бизнес, энергетику, потребительскую электронику, недвижимость, биотехнологии и альтернативную медицину, передает Cnews.ru.

На молдавском рынке сотовой связи всего два игрока. Лидером является «дочка» французской телекоммуникационной компании Orange. На втором месте находится Moldcell с долей рынка в 30%. На конец 2018 г. в Молдавии было 3,5 млн сотовых абонентов при населении страны в 2,7 млн человек.

В 2001 г. Telia объединилась с финской Sonera в компанию TeliaSonera. У нее были большие амбиции на постсоветском пространстве. Компания владела сотовыми активами в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Молдавии, Азербайджане и Грузии. В 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать все свои сотовые активы в макрорегионе «Евразия», куда у компании входили страны СНГ (кроме России), Грузия и Непал. Также компания вернула себе прежнее название Telia.

Предпоследняя из серии соответствующих сделок состоялась в конце 2018 г., когда Telia продала свою долю в казахстанском сотовом операторе Кселл. Тогда же Telia договорилась с Turkcell о выкупе его доли в Fintur. Параллельно Telia продала свою долю в российском «Мегафоне». После этого последним нераспроданным активом оставался Moldcell. Теперь у шведской компании остаются сотовые активы только в странах Скандинавии и Прибалтики.