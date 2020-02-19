Онлайн-митинги предложили проводить в Казахстане

В Алматы прошла встреча министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева с гражданскими активистами.

Тема встречи: концептуальные подходы по совершенствованию законодательства по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК, передает Caravan.kz.

«Как вы знаете, у нас большую роль играют социальные сети. Если не основную, то не последнюю роль на сегодняшний день. Поэтому в данном законе (о порядке организации и проведения мирных собраний в РК) хотелось бы, чтобы тенденция социальных сетей была проведена. Здесь можно проводить онлайн-митинги, онлайн-опросы, которые имели бы последствия для выполнения госорганами, то есть не доводить людей на выход, на площадь. В принципе, все в интернете могут высказать свое мнение через онлайн-митинги», — предложил гражданский активист Болат Жуматаев.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявил, что предложение будет учтено.

«Здесь, действительно, есть логика. Мы можем это рассмотреть. Но онлайн-митинги, опросы делаются в рамках концепции „слышащего государства“. Если будет все в онлайне, то почему бы нет», — ответил Даурен Абаев.