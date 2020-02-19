Число POS-терминалов в Казахстане увеличилось на четверть

Между тем, их популярность — и как средства безналичной оплаты, и как устройства для снятия наличных — падает.

Количество POS-терминалов в стране на конец декабря 2019 года составило 170,4 тысячи — на 25,5% больше, чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением числа POS-терминалов у торговых предприятий на 27,3%, до 161,7 тысячи. В то же время в банках их количество сокращается второй год подряд — к концу декабря 2019 года показатель уменьшился на 1,1%, до 8,7 тысячи, сообщает Ranking.kz.

Почти половина всех POS-терминалов находится в Алматы и Нур-Султане. Так, в Алматы их количество составило 49,3 тысячи, увеличившись за год на 29,5%. В Нур-Султане в декабре 2019 года насчитывалось 30,8 тысячи POS-терминалов, рост за год — на 19,9%. Единственный регион в РК, где количество POS-терминалов за год сократилось, — Мангистауская область (минус 1,3%, до 5 тысяч устройств).

Несмотря на увеличение числа POS-терминалов, их доля в обороте по картам на территории РК сокращается как в безналичных платежах, так и в выдаче наличных денег, хотя сами объемы операций по ним выросли. Так, объем безналичных платежей через POS-терминалы за год увеличился на 47,4% и за январь–декабрь 2019 года составил 3,5 трлн тг. При этом их доля от всего объема безналичных платежей уменьшилась с 42,8% до всего 26%. Наличных было выдано 2,1 трлн тг — на 10,9% больше, чем за январь–декабрь 2018 года, доля от всего объема обналиченных денег упала с 14,6% до 13,5%.