В Узбекистане насчитывается 8 тысяч компаний в сфере информации и связи
Немаловажную роль в развитии сферы информации и связи сыграл IT-парк, открытый в 2019 году.
Количество действующих предприятий и организаций в сфере информации и связи на 1 февраля 2020 года в Узбекистане составило 8 тыс. ед., увеличившись на 113,5% по отношению к февралю 2019 года. Значительный рост наблюдается за счет активного развития сферы по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, а также звукозаписи. Доля услуг в области информации по сравнению с прошлым годом возросла на 120,1%, передает CentralAsia.
Предприятия и организации разделяются по следующим видам деятельности:
— связь 2464 тыс. ед.;
— услуги по компьютерному программированию 2435 тыс. ед.;
— издательские услуги 1283 тыс. ед.;
— услуги в области информации 1195 тыс. ед.;
— услуги по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, звукозапись 496 ед.;
— услуги по составлению программ и телерадиовещанию 176 ед.
Немаловажную роль в развитии сферы информации и связи сыграл IT-парк, открытый в 2019 году. Его целью является воплощение идей молодежи и предоставление грантов для реализации проектов.