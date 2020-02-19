Beeline-Узбекистан за год потерял почти миллион абонентов

Общая выручка «Beeline-Узбекистан» в республике сократилась на 8,8%.

Количество абонентов мобильного оператора «Beeline-Узбекистан» в четвертом квартале 2019 года составило 8,1 миллиона человек. Это на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Согласно обнародованному отчету компании VEON, которая является одним из учредителей «Beeline-Узбекистан», в четвертом квартале 2018 года количество абонентов мобильного оператора составляло 9,1 миллион человек, передает CentralAsia.

По данным компании, сокращение связано с выходом из сети абонентов, не тратящих регулярно средства на мобильную связь. Согласно отчету, в этом году общая выручка «Beeline-Узбекистан» в республике сократилась на 8,8%. Причиной этому приводится увеличение акцизного налога на мобильную связь с 15% до 20%.