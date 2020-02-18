90% социальных госуслуг переведут в электронный формат до конца года

МТСЗН реализует рад важных проектов в социально-трудовой сфере.

Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует перевести 90% государственных услуг социального-трудовой сферы в электронный формат до конца 2020 года. Об этом на Коллегии ведомства по итогам работы в 2019 году и основным задачам на 2020 год сообщил его глава Биржан Нурымбетов, передает Kazpravda.kz.

Министр сообщил, что на сегодняшний день МТСЗН реализует рад важных проектов в социально-трудовой сфере. Первый — «Социальная карта семьи», которой охвачено 100% населения Казахстана. Социальная карта показывает, в какой жизненной ситуации находится каждая семья, алгоритм работы по выводу из экстренной или кризисной ситуации.

«В июле 2019 года, после формирования социальных карт, было выявлено 101 тыс. семей, находившихся в экстренной и кризисной ситуациях. Были приняты меры по трудоустройству (12,7 тыс.), прикреплению к поликлиникам (68,8 тыс.), к детским садам и школам (72,9 тыс.). Всего более 150 тыс. мер. В сентябре из трудной жизненной ситуации выведено 505 семей, им оказаны 533 меры социальной поддержки», — проинформировал Биржан Нурымбетов.

Второй проект — «Социальный ID гражданина Казахстана» направлен на повышение прозрачности, удобства в получении социальных пособий. Социальный ID предусматривает выплату АСП, оплату льготного проезда в общественном транспорте, бесплатного питания в школах детям из многодетных и малообеспеченных семей. Его пилотирование начато в июле 2019 совместно с акиматом Актобе, оператором выступило АО «Казпочта». Было выпущено порядка 45 тыс. карт и осуществлена 31 тыс. транзакций.

«Проект внедряется в Карагандинской, Атырауской, Павлодарской областях и в городе Нур-Султан. В 2020 году нам необходимо масштабировать проект на все областные центры», — добавил глава МТСЗН.

В сфере занятости и трудоустройства реализуются проекты «Электронная биржа труда» и «Электронные трудовые договоры». Благодаря ЭБТ за 2 года смогли найти работу более 1 млн человек. К проекту «Электронные трудовые договоры» подключено 25 тыс. организаций. Зарегистрировано уже 1,1 млн электронных договоров, что способствует защите трудовых прав работников.

«В части автоматизации государственных услуг хочу отметить, что доля электронных услуг достигла 80%. На начало 2019 года она составляла 42%. Рост достигнут благодаря размещению шести госуслуг на портале eGоv и переводу 10 услуг в проактивный формат. До конца 2020 года мы планируем довести долю электронных услуг до 90%», — резюмировал Биржан Нурымбетов.

Сегодня из 40 госуслуг социально-трудовой сферы 18 услуг оказываются электронно, 14 — проактивно и 10 — в композите.

К примеру, без заявления или проактивно назначается пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», госсоцпособие по инвалидности, пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком до 1 года, и другие. В композите по одному заявлению назначаются все пенсионные выплаты.