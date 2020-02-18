В КНБ пресекли свыше 21 тысячи кибератак за 2019 год

В Казахстане отмечается их ежегодный рост.

За год Комитет национальной безопасности РК выявил и пресек свыше 21 тысячи киберинцидентов. В КНБ заявили о ежегодном росте кибератак, а также случаев интернет-мошенничества — только за 2019 год их количество увеличилось в шесть раз. Растет риск утечки персональных данных. Об этом сообщил директор Государственной технической службы КНБ Ержан Биржанов, передает BaigeNews.kz.

С 2017 года в Казахстане действует программа «Киберщит», благодаря которой страна значительно улучшила свои показатели в Глобальном индексе кибербезопасности.

«Если в 2017 году мы занимали 82 позицию, то по итогам 2019 года заняли 40 место. Таким образом, Казахстан поднялся на 42 позиции. В первом полугодии пройдет еще одна оценка, и мы рассчитываем, что еще раз улучшим свои позиции. Я считаю, что 40 место среди 175 стран — это хороший показатель», — сказал Биржанов.

Он пояснил, что в рамках координационного центра в КНБ работает Служба реагирования на компьютерные инциденты, куда ежедневно поступает более 100 телефонных звонков, а также электронные сообщения. Так, только по телефонным звонкам в 2019 году борцы с кибератаками взяли в обработку 426 случаев мошеннических схем.

«В нашей работе главное — оперативность. В прошлом году мы пресекли работу более 800 фишинг-ресурсов, которые преследовали цель кражи персональных и банковских данных», — сообщил Биржанов.

Он также отметил совместную работу с другими странами по борьбе с кибератаками.

«Существует множество сложных схем через третьи страны. В рамках Альянса информационной безопасности мы сотрудничаем со 126 странами. Это позволяет получать оперативную информацию по нашим хакерам, которые действуют на их территории. Это более 800 сообщений. Часть информации прорабатываем у себя. С нашей стороны мы тоже оповещаем коллег. В прошлом году было сделано 1600 оповещений», — рассказал директор Государственной технической службы КНБ РК.

Отдельно Ержан Биржанов остановился на кадровых ресурсах. Для набора новых борцов с киберпреступлениями сотрудники КНБ тесно взаимодействуют в вузами, которые готовят специалистов по информбезопасности.