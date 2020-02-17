На вопросы переписи населения можно будет ответить онлайн

После интернет-опроса казахстанцам не нужно будет общаться с интервьюерами.

Национальная перепись населения пройдет в Казахстане с 1 по 30 октября. Подробности и новшества предстоящей кампании озвучил председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов, передает Sputnik.

Национальная перепись населения условно состоит из двух этапов — подготовительного и основного. Во время подготовительного этапа с 1 по 30 июня интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения адресов жилых и нежилых помещений, строений, а также фактического числа проживающих. Сама перепись пройдет с 1 по 30 октября. Причем в первые 15 дней казахстанцы могут поучаствовать в интернет-опросе.

«С 1 по 15 октября на специализированном сайте Sanaq.gov.kz проводится интернет-опрос, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи с помощью пояснений и подсказок на каждом этапе их заполнения, а также виртуального помощника», — пояснил глава Статкома.

Одновременно с 1 по 30 октября будет проводиться опрос населения для сбора сведений интервьюерами с регистрацией ответов в планшетах. При этом респонденты, представившие сведения через интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. По завершении процедуры выдается справка о прохождении переписи населения.