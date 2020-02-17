Казахстанцы будут получать штрафы за нарушение ПДД на телефон

С 2020 года действуют изменения и дополнения, внесенные в КоАП.

О новых уведомлениях по штрафам за нарушение ПДД рассказали в Департаменте полиции Алматы, передает Zakon.kz.

Так, статья 743 п.4-1 КРКобАП дополнена подпунктом 4, в котором указано: «предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным при направлении текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный собственником транспортного средства на веб-портале электронного правительства или информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов, для получения уведомлений о вынесенных в его адрес предписаниях о необходимости уплаты штрафа».

«Согласно статьи 743 пункта 5 КРКобАП, лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, подтверждает своей подписью ознакомление с тем, что указанный им адрес и место жительства являются достоверными, а уведомление, направленное на указанные контакты, будет считаться надлежащим и достаточным. Таким образом, при постановке на регистрационный учет транспортного средства его собственник, предоставляющий сведения о месте жительства, адрес электронной почты и контактный номер, несет ответственность за достоверность предоставленных данных», — заявил начальник Управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Необходимо отметить, что согласно части 6 и 7 данной нормы КоАП при отказе адресата принять уведомление лицо, доставляющее или вручающее его, делает соответствующую отметку на уведомлении, которое возвращается в орган (должностному лицу). Отказ адресата от принятия уведомления не является препятствием к рассмотрению дела или совершения отдельных процессуальных действий. Таким образом, уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о принудительном исполнении предписания с направлением предписания о необходимости уплаты штрафа согласно нормы статьи 894 КоАП и РП ЧСИ по территориальности согласно статьи 896 КРКоАП.

«В соответствии частью 4 статьи 802 КоАП в случае, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа в порядке, предусмотренном статей 743 КоАП», — уточнил полковник Мураталиев.