В РК дадут законодательное определение майнингу и блокчейну

В мажилисе презентован законопроект по вопросам регулирования цифровых технологий.

В мажилисе РК состоялось заседание Комитета по экономической реформе и региональному развитию, на котором Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности представило депутатам законопроект с поправками по вопросам регулирования цифровых технологий. Законопроектом вносятся поправки в 38 законодательных актов, в том числе 8 кодексов и 30 законов. Всего в новом проекте закона 252 поправки по нескольким направлениям, передает CentralAsia.

Предлагается определить на законодательном уровне понятия цифрового актива, майнинга, а также технологии блокчейн. Кроме того, в связи с внедрением робототехники в различные секторы в проекте закона предусматривается законодательное определение понятия «интеллектуального робота» и закрепление ответственности лица, выступающего в качестве собственника или владельца робота. Включены также поправки относительно эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Предлагается также регламентировать механизм аналитики данных, накопленных в информационных системах госорганов, в том числе в рамках проекта Smart Data Ukimet и развития искусственного интеллекта в стране.

В целях совершенствования процесса оказания госуслуг законодательно закрепляется порядок сбора и использования биометрических данных. Внесены также поправки в части введения сервиса цифровых документов на базе мобильного правительства.

В представленном законопроекте предусматривается также введение системы мгновенных платежей. Это позволит гражданам и субъектам бизнеса переводить деньги и проводить платежи в онлайн-режиме вне зависимости от используемого платежного инструмента.

Для улучшения инвестиционного климата предлагается финансировать проекты цифровизации в области углеводородов и добычи урана с привлечением участников Astana Hub в рамках 1% от доходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году. В этих же целях планируется ввести нормы по определению «частного венчурного инвестора». Вместе с тем в целях повышения конкурентоспособности участников IT-рынка и развития IT-сектора предлагается ограничить участие государства в предпринимательской деятельности. Предлагается исключить функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ.

Для обеспечения общественного правопорядка законопроектом регламентируются положения Национальной системы видеомониторинга. Кроме того, для защиты прав граждан предусмотрен ряд норм по защите персональных данных. Предлагается также определить уполномоченный орган по защите персональных данных и внедрить сервис по их обеспечению.