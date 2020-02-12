В Казахстане планируют создать единую систему видеомониторинга

Ее деятельность будет определяться комитетом национальной безопасности.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов рассказал в ходе презентации законодательных поправок по вопросам регулирования цифровых технологий о планах по созданию единой системы видеомониторинга, передает «Курсив».

«В целях обеспечения общественного правопорядка в повседневности предлагаем на законодательном уровне регламентировать положения национальной системы видеомониторинга. Создание этой системы уже сегодня показывает свою эффективность в рамках реализации проекта „умные города“», — сказал Оспанов в мажилисе.

По его словам, внедрение на всей территории республики системы видеомониторинга позволит вовремя выявить и предотвратить правонарушения. В качестве примера он привел статистику функционирования видеомониторинга «Сергек». В 2018 году в Нур-Султане снизилось количество ДТП на 10% и смертность в результате ДТП на 44% в сравнении с 2017 годом.

Вице-министр отметил, что законопроектом планируется объединить центры оперативного управления (ЦОУ) при МВД и подключить их к единой системе. Кроме того, он добавил, что МВД ведет работу по расширению охвата видеонаблюдением путем подключения к ЦОУ видеокамер частных организаций (магазинов, бизнес-центров и т. д.).

Отмечается, что система будет функционировать на основе искусственного интеллекта, и ее деятельность будет определяться комитетом национальной безопасности.