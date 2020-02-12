Казгидромет обновил интерактивную карту качества атмосферного воздуха

На ней представлена информация о фактических данных по концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов РК.

РГП «Казгидромет» в целях обеспечения открытого доступа населения к экологической информации о состоянии окружающей среды Казахстана в 2019 году разработал интерактивные карты по качеству атмосферного воздуха. В 2020 внесены изменения для улучшения ее информативности, передает Елорда Инфо.

На интерактивной карте представлена информация о фактических данных по концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов: пыль, РМ 10, РМ 2,5, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы в зависимости от комплектации поста. По каждому посту открывается «легенда», где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час (по 84 автоматическим станциям), и три раза в сутки по 56 ручным постам.

«В 2020 году была переработана цветовая градация загрязнения атмосферного воздуха, а именно, ранее 1 ПДК принимался за минимальный пороговый уровень, в настоящее время 1 ПДК принят за максимальный предел концентрации загрязняющих веществ, превышение которого будет отмечено как опасный уровень загрязнения. На основе адаптированных значений предельно-допустимых концентраций новая градация позволит увидеть более реальную картину загрязнения воздуха, которая будет соответствовать принятым во всем мире критериям», — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день интерактивная карта доработана с учетом вышеуказанных изменений. В дальнейшем, в случае появления рекомендаций по улучшению карты, разработчики просят вносить предложения в РГП «Казгидромет». Аналогичные изменения будут внесены в мобильное приложение «AirKZ». В настоящее время проводятся работы по оптимизации и улучшению дизайна приложения. Выход новой версии ожидается в начале марта.

Интерактивная карта доступна по ссылке и на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.