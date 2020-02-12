Искусственный интеллект проследит за сдачей ЕНТ в Казахстане

Самообучаемая система сможет выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых.

Искусственный интеллект будет следить за сдачей ЕНТ в Казахстане с 2020 года. Об этом сообщил и. о. директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz.

«Для исключения человеческого фактора за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологий компьютерного зрения в автоматическом режиме способна выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых. Она будет осуществлять функции наблюдателя. То есть, договориться с кем-то и списать не получится. Мы планируем запустить систему уже в этом году», — сообщил Смагулов.

По его словам, ежегодно более 50 тысяч казахстанских семей вовлечены в процесс сдачи тестирования. Предполагается, что в этом году ЕНТ будут сдавать более 115 тысяч казахстанцев.

«Сегодня координацию процедуры сдачи тестирования осуществляют члены создаваемых при местных исполнительных органах госкомиссий, а также представители Министерства образования и науки. К сожалению, деятельность данных институтов подвержена значительным коррупционным рискам», — продолжил он.

Смагулов отметил, что в прошлом году в период сдачи ЕНТ возбуждались дела в отношении замакима района, директора средней школы и ответственного сотрудника управления образования.

«Мы пошли по пути автоматизации и решили организовать запуск ситуационного центра. В режиме реального времени будет отображаться процесс сдачи экзамена во всех уголках нашей страны по принципу „один тестируемый — одна камера“. Это решение помогло снизить уровень коррупционных рисков и вернуть средства в бюджет. В прошлом году было сэкономлено порядка 400 миллионов тенге. Это были именно те командировочные, которые предназначались для наблюдателей», — дополнил он.

По его словам, эти меры также повысили уровень академической честности. К примеру, во время сдачи ЕНТ в июне прошлого года было изъято 52 524 запрещенных предмета, а в уже в ноября 2019 года при компьютерном тестировании и новом методе мониторинга таких предметов было изъято 774.