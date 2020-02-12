Казахстанцев будут уведомлять при использовании их персональных данных

Если новшество будет принято, то каждый человек в стране сможет узнать, кто, как и для чего запрашивает его персональные данные.

Казахстанцев планируют уведомлять при использовании их персональных данных. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов, передает Sputnik.

«Мы предлагаем внедрить специальный сервис, который будет уведомлять граждан о действиях, совершаемых с их персональными данными. То есть, каждый человек будет знать, кто, как и для чего запрашивает и использует его персональные данные», — заявил Оспанов.

Нововведения прописаны в проекте закона о цифровых технологиях. В документе 252 поправки по шести направлениям. В министерстве предлагают законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных. Однако нужно определить уполномоченный орган по защите персональных данных, считает вице-министр.

Новый способ получения госуслуг в пилотном режиме реализуется в нескольких центрах обслуживания населения в городах Нур-Султан, Алматы и Кызылорда.

«Это предоставит возможность человеку получать услуги, используя, к примеру, свои отпечатки пальца и изображение лица, не только в некоторых ЦОНах Нур-Султана, Алматы и Кызылорды, а практически во всех отделениях корпорации „Правительство для граждан“ по всей стране», — сказал Оспанов, представляя законопроект в мажилисе.

Еще одна идея — ввести сервис цифровых документов на базе мобильного правительства. Это позволит упростить процесс получения государственных и негосударственных услуг тем казахстанцам, у которых при себе нет удостоверяющих документов.

«Технически к внедрению этого нововведения мы уже готовы, в приложении eGov mobile уже реализован такой сервис», — сказал Оспанов.