В состав проекта «Сергек» входит 50 экодатчиков — самостоятельных приборов для измерения качества воздуха.

Столичные жители смогут проверить качество воздуха на портале Оpendata.kz. В состав проекта «Сергек» в входит 50 экодатчиков — самостоятельных приборов для измерения качества воздуха. Основной показатель, который они измеряют — количество мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщила заместитель акима столицы Малика Бектурова, передает Strategy2050.kz.

«В столице данные собираются с 50 датчиков в разных районах города, которые также фиксируют температуру, влажность и уровень содержания углекислого газа. Они позволяют отслеживать состояние воздуха и зонировать источники загрязнений», — подчеркнула Малика Бектурова.

Показания с датчиков поступают несколько раз в минуту. Каждый житель может посмотреть данные на сайте Opendata.kz. В скором времени эта информация будет доступна и в приложении Smart Astana для удобства горожан.