Искусственный интеллект поможет минздраву в прогнозировании заболеваний

Уже определен план мероприятий совместного проекта Минздрава и Назарбаев Университета.

Офис цифровизации Минздрава Казахстана и Назарбаев Университет приняли решение запустить уникальный проект по прогнозированию заболеваний с помощью искусственного интеллекта на основе Больших данных. На базе корпортивного фонда University Medical Center проведено заседание Биомедицинского совета при Назарбаев Университете, передает Елорда Инфо.

По итогам заседания определен план мероприятий совместного проекта по секвенированию ДНК (метод Сэнгера):

— Назарбаев Университет соберет биоматериалы для секвенирования ДНК 1000 волонтеров на территории РК;

— затем будет создана электронная база данных ДНК с информацией по маркерам наследственных заболеваний;

— после этого можно будет интегрировать базу данных ДНК и электронные паспорта здоровья 1 000 волонтеров для выявления корреляции совпадения наследственных заболеваний и диагнозов в медицинских организациях за последние четыре года;

— при экстрополяции алгоритмов по итогам синхронизации на все электронные паспорта здоровья будет получена система прогнозирования возможности заболеваний.