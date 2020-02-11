Минфин обещает наладить электронный аудит финотчетности

Подготовительная работа уже проводится.

Министерство финансов в ближайшее время установит требования к информационным системам бухгалтерского учета. Об этом на правительственном часе в мажилисе парламента сообщил первый вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов, передает «Курсив».

«Мы сначала подготовим информсистему и апробируем ее на практике. В ближайшее время нами будут установлены необходимые требования и форматы к имеющимся на рынке информационным системам бухгалтерского учета с целью предупреждения ею самой атипичных операций. В дальнейшем, по мере готовности системы, мы будем аудировать входные данные и проводить электронный аудит финотчетности», — сказал он.

Смаилов отметил, что это позволит получать выгрузку данных для целей планирования бюджета. Для предупреждения нарушений правил бухучета, по его словам, необходимо внедрять облачную электронную бухгалтерию в государственных учреждениях. Решение организационных вопросов по развитию аудита Минфин видит в акценте на превентивность через информатизацию. В частности, это облачная бухгалтерия, интеграция информационных систем госорганов (квазигосударственных субъектов) на всех этапах бюджетного процесса и Big Data анализ.

Он напомнил, что на сегодняшний день при дистанционных методах проверок (комплаенс, камеральный контроль) преобладает присутствие человеческого фактора — подтверждение риска нарушения устанавливается экспертной оценкой работника (уведомления формируются вручную).

Поэтому Минфин ставит себе целью максимальную автоматизацию аудита через исключение человеческого фактора и использование информсистем для аудита (информационные системы министерства внутренних дел, министерства сельского хозяйства по субсидированию, министерства по инвестициям и инфраструктурному развитию, министерству труда и социальной защиты населения, банков второго уровня и других). В свою очередь, интеграция с базами данных других госорганов позволит предупреждать правонарушения и снизит коррупционные риски.