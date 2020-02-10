Тимур Турлов стал инвестором Naimi.kz

Он перекупил долю, принадлежавшую BI Group, а также дополнительно инвестировал в развитие платформы и маркетинг.

Тимур Турлов перекупил долю BI Group и инвестировал в Naimi.kz, интернет-площадку для поиска частных специалистов, 1 миллион долларов. Об этом сообщил Багдат Мусин — он также стал миноритарным акционером Naimi.kz.

«Полгода назад я начал активно двигаться по поиску правильных партнеров-инвесторов для ребят. В итоге долю, принадлежащую BI Group, перекупил всеми известный венчурный инвестор Тимур Турлов и дополнительно инвестировал миллион долларов на развитие платформы и маркетинг. Я сам тоже стал миноритарным акционером платформы», — рассказал Багдат Мусин.

Компания Naimi.kz была основана в 2015 году как онлайн-маркетплейс для найма специалистов. За весь период мобильное приложение было скачано 500 тыс. раз, из которых 350 тыс. пользователей — это заказчики, а 150 тыс. — самозанятые специалисты. 85 тыс. специалистов зарегистрировалось в 2019 году. Всего на платформе было оставлено 358 тыс. заказов на общую сумму около 10 млрд тенге, из них 200 тыс. заказов оставлено только за последний год.

«Naimi.kz обеспечивает работой тех, кто хочет работать, улучшая качество своих услуг и повышая уровень. Обсуждая условия заказов через внутренний чат, пользователи отправили 6,5 млн (!) сообщений за 2019 год», — поделился Багдат Мусин.