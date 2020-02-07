Нарушающие права потребителей интернет-магазины предлагают блокировать

Предполагается создание Единой информационной системы приема жалоб в сфере защиты прав потребителей по принципу «одного окна».

Будет создаваться единая информационная система для регистрации всех жалоб от граждан, но в случае системных проблем будет подниматься вопрос о блокировании таких сайтов, сообщил на презентации законопроекта в мажилисе вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, передает Zakon.kz.

На презентации законопроекта по вопросам защиты прав потребителей депутат Гульнар Бижанова отметила, что разработчики, возможно, не обратили должного внимания на решение вопросов, в тех случаях, когда нарушаются права потребителей. Речь идет об интернет-магазинах, случаях навязчивой рекламы и рекламных звонках.

«Интернет-покупки, навязчивая реклама, несанкционированный доступ к персональным данным сотовых операторов, бесконечные звонки от непонятных дистрибьютеров в рабочее время с различными предложениями. От этого все страдают. Самое главное, что попадаются пенсионеры, которые не разбираются в этих вещах и верят всему. Как с этим будет бороться проект закона?», — спросила Бижанова.

По словам вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, при разработке законопроекта рассматривались эти вопросы, но при изучении международного опыта не нашли общего подхода при решении таких вопросов.

«Интернет-покупки достаточно новый и сложный феномен. Мы изучали международный опыт, но, к сожалению, общего подхода не выработано в других странах и у нас в Казахстане. Вместе с тем, как было отмечено, у нас будет информационная система, и мы будем регистрировать все жалобы. Если будут системные проблемы, то будем поднимать вопрос о блокировании таких сайтов, либо обращении к продавцам, что они нарушают права», — сообщил Торебаев.

В мировой практике, по его словам, у Казахстана и других странах нет экстерриториального влияния в законодательство.

«То есть, если продавец находится в России, а покупатель в Казахстане, то в силу вступает международное сотрудничество. Мы будем вести переговоры с властями иностранного государства, которые отвечают за субъекты своего предпринимательства. Это достаточно сложный вопрос», — объяснил вице-министр.

На презентации законопроекта он сообщал, что предполагается создание Единой информационной системы (ЕИС) приема жалоб в сфере защиты прав потребителей по принципу «одного окна». Создание такой системы позволит сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте, упростить и удешевить процедуру подготовки жалобы и ее направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения и результаты их рассмотрения.

Для удобства потребителей в ЕИС будет размещен ряд типовых форм жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг, а также перечень и контакты «защитников». Также система обеспечит доступ к любому субъекту досудебного регулирования или госоргану.