Жанат Жахметова назначена вице-министром энергетики РК

Она будет курировать в вопросы цифровизации.

Постановлением правительства РК от 06 февраля 2020 года Жахметова Жанат Зарубековна назначена на должность вице-министра энергетики. Жанат Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жезказганский университет им. Байконурова и Абердинский университет.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации. С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК. С июня 2016 по июль 2017 работала заместителем директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК. С июля 2017 года по настоящее время была заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».