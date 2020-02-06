Динара Щеглова назначена вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

До настоящего времени она занимала должность советника премьер-министра Республики Казахстан.

Постановлением правительства Республики Казахстан от 06 февраля 2020 год Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее. Окончила в 2004 году Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Международное право», в 2007 году - Казахский экономический университет по специальности «Менеджмент», в 2011 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «Информационные системы».

В 2004-2006 годах работала главным специалистом отдела управлениями проектами Агентстве Республики Казахстан по информатизации и связи. В разные годы трудилась в коммерческих структурах. С 2011 года начала работать в АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» в должности главного менеджера Департамента мониторинга инфраструктурных проектов, позже была переведена на должность директора департамента сервисной модели информатизации. В 2017 году была назначена на должность управляющего директора, после занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде». В 2018-2019 годы трудилась на должности вице-министра информации и коммуникаций Республики Казахстан. С 2019 года по настоящее время занимала должность советника премьер-министра Республики Казахстан.