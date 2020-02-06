Кселл объявляет о кросс-листинге на AIX

Ожидается, что это позволит оператору диверсифицировать и расширить инвесторскую базу, а также улучшить ликвидность акций.

Сегодня было объявлено о том, что простые акции и глобальные депозитарные расписки АО «Кселл» были включены в официальный список Astana International Exchange («AIX»). Торги планируется начать 7 февраля. Простые акции Kcell листингованы под тикером (KCEL) с курсом и расчетами в тенге и являются полностью конвертируемыми на Казахстанской фондовой бирже и AIX. ГДР листингованы под тикером (KCEL.Y) в долларах США и являются полностью конвертируемыми на Лондонской фондовой бирже и AIX.

«Я с большим удовольствием объявляю о включении глобальных депозитарных расписок и простых акций в официальный список AIX. Этот шаг позволит нашей компании диверсифицировать и расширить инвесторскую базу, а также улучшить ликвидность наших акций. Мы продолжаем придерживаться самых высоких международных стандартов корпоративного управления, действующих со времени выхода компании на IPO в 2012 году. Сотрудничество с AIX позволит нам создавать ценность для наших клиентов и наших акционеров. В свою очередь, ожидаю, что оно будет долгосрочным и взаимовыгодным», — отметил Каспарс Кукелис, председатель правления и главный исполнительный директор АО «Кселл».

Как заявил Тим Беннет, председатель правления AIX, листинг ценных бумаг Kcell на AIX позволит диверсифицировать пул инвесторов, заинтересованных в компании, а также обеспечит полный доступ местных и зарубежных розничных инвесторов к торгам акциями и ГДР Kcell на одной торговой площадке.