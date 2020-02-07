Казахстанским школьникам могут запретить пользоваться смартфонами

Депутаты предлагают также ограничить время доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет.

Необходимо изучить возможности ограничения времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах, а также запретить доступ в интернет-кафе в будние дни для детей. Об этом заявила на пленарном заседании депутат Мажилиса Майра Айсина, передает Zakon.kz.

«Растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники, отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети или онлайн-игры, ведут к изменениям, схожим с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадией деменции», — отметила Айсина в депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана.

По ее словам, во многих странах сегодня действует решение — фильтровать информацию, введен запрет на использование гаджетов в учебных заведениях в Германии, Франции и во многих других странах. Во избежание формирования искаженных социальных ориентаций у детей данный вопрос требует от заинтересованных министерств в Казахстане всестороннего анализа текущей ситуации, а также эффективной и действенной реализации закона «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию».

«Правительству необходимо принять дополнительные системные меры технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в интернете и фильтрации информации. Изучить такие возможности, как ограничение времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах. Запрещение в интернет-кафе в будние дни доступа в сеть для видеоигр, запрещение использования смартфонов и планшетов во время учебы в школе», — заявила Майра Айсина.

Она напомнила, что программа «Родительский контроль» может использоваться для мониторинга действий ребенка в сети. Установка функции «Безопасный поиск» позволяет ограничить доступ к нежелательному контенту и заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах.