Справки из психдиспансера отменят в Казахстане

Минздрав переходит на электронный формат услуг. Всего будет отменено пять медсправок.

В Казахстане отменят некоторые медицинские справки. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает Today.kz.

«В 2019 году прекратила свое существование адресная справка. Наша команда, вдохновленная этим примером, решила полностью исключить пять медсправок: справку о прохождении предварительных обязательных медицинских осмотров, справку о допуске к управлению транспортным средством, справку с психоневрологической организации, справку с наркологической организации, справку с противотуберкулезной организации», — заявил он.

Абишев отметил, что также ведется работа и по переводу в электронный формат предоставляемых Минздравом государственных услуг. Так, в 2020 году в электронный формат будут переведены следующие услуги:

— Выдача справки 086-у;

— Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного;

— Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;

— Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования;

— Выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий.

«Скоро все выше указанные услуги будут доступны на сайте электронного правительства. Медицинские справки будут оформляться автоматически с разрешения самого гражданина», — добавил вице-министр.